Министерство иностранных дел Китая назвало “сплошной выдумкой” публикацию Financial Times с критикой лидера КНР Си Цзиньпина в адрес главы Кремля Владимира Путина по поводу вторжения в Украину.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Китай о заявлениях Си Цзиньпина на FT

Представитель китайского внешнеполитического ведомства опроверг информацию Financial Times о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы критически высказался о решении Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

— Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой, — заявил Го Цзякунь.

В МИД Китая не стали дополнительно комментировать детали переговоров Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что во время переговоров с Дональдом Трампом китайский лидер заявил, что Владимир Путин может пожалеть о своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

По данным издания, тема Украины обсуждалась во время встречи Си Цзиньпина и Трампа вместе с вопросом Международного уголовного суда.

FT отмечало, что комментарии китайского лидера якобы были более жесткими, чем раньше.

В то же время другие собеседники издания утверждали, что во время предыдущих контактов с Джо Байденом Си Цзиньпин не давал прямых оценок Владимиру Путину или самой войне.

Источник : Укринформ

