Гонщик Бондарев завоевал первое для Украины чемпионство Формулы-4
- Украинский гонщик Александр Бондарев завоевал историческое для Украины чемпионство в серии UAE4 (Формула-4).
- 16-летний воспитанник академии Williams Racing завершил ближневосточный цикл триумфом и теперь готовится к продолжению сезона 2026 года в итальянской Формуле-4.
Автогонщик Александр Бондарев стал первым представителем Украины, завоевавшим титул чемпиона серии UAE4 от Формулы-4.
Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице Александра Бондарева.
Первое для Украины чемпионство Формулы-4
На финальном этапе Формулы-4 Ближнего Востока 16-летний Александр Бондарев финишировал пятым, что гарантировало ему победу в общем зачете.
Имея преимущество в 23 очка над французом Энди Косани, украинцу было достаточно попасть в топ-9 последнего заезда, чтобы обеспечить себе исторический титул.
Стартовав четвертым, украинец завершил заезд на пятой позиции, что позволило ему официально оформить историческое для нашей страны чемпионство в UAE4 Series.
Александр Бондарев, выступающий за молодежную академию команды Формулы-1 Williams, подтвердил статус сильнейшего пилота сезона по общим результатам серии.
Чемпионат UAE4 Series, проходящий в ОАЭ, является важным региональным звеном в системе Формулы-4.
Статус чемпиона открывает перед Бондаревым новые горизонты: следующим этапом его карьеры в 2026 году станут гонки в Италии, где молодой пилот уже успел заявить о себе первыми выигранными заездами.
Фото: Александр Бондарев