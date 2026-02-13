Автогонщик Александр Бондарев стал первым представителем Украины, завоевавшим титул чемпиона серии UAE4 от Формулы-4.

Об этом говорится в сообщении на Instagram-странице Александра Бондарева.

Первое для Украины чемпионство Формулы-4

На финальном этапе Формулы-4 Ближнего Востока 16-летний Александр Бондарев финишировал пятым, что гарантировало ему победу в общем зачете.

Имея преимущество в 23 очка над французом Энди Косани, украинцу было достаточно попасть в топ-9 последнего заезда, чтобы обеспечить себе исторический титул.

Стартовав четвертым, украинец завершил заезд на пятой позиции, что позволило ему официально оформить историческое для нашей страны чемпионство в UAE4 Series.

Александр Бондарев, выступающий за молодежную академию команды Формулы-1 Williams, подтвердил статус сильнейшего пилота сезона по общим результатам серии.

Чемпионат UAE4 Series, проходящий в ОАЭ, является важным региональным звеном в системе Формулы-4.

Статус чемпиона открывает перед Бондаревым новые горизонты: следующим этапом его карьеры в 2026 году станут гонки в Италии, где молодой пилот уже успел заявить о себе первыми выигранными заездами.

Фото: Александр Бондарев

