Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сделал первое заявление после выхода из зала Спортивного арбитражного суда, в котором слушали дело о его дисквалификации от участия в зимних Олимпийских играх-2026.

Гераскевич после слушания дела в CAS

Как сообщает Суспільне Спорт, слушание по делу Гераскевича длилось 2,5 часа.

Сам Гераскевич отметил, что доволен тем, как прошел процесс слушания дела. Но скелетонист рассказал, что после этого не собирается возвращаться в Кортину для участия в потенциальных спусках Олимпиады-2026.

– Были долгие разговоры. Говорили два с половиной часа. Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения. Как вы видите, я довольно рад. Надеюсь, правда победит. Я до сих пор знаю, что невиновен, – сказал он.

По словам Гераскевича, он пропустил уже два из четырех спусков, поэтому не знает, кто будет принимать решение.

– Возможно, им нужно будет перезапустить соревнования, но тогда это нарушение прав других спортсменов. Не знаю, каким будет положительный вывод. Посмотрим, что будет, – отметил Гераскевич.

По мнению скелетониста, это было бы хорошим жестом, но с точки зрения спортивных соревнований не будет иметь смысла.

Как утверждает Гераскевич, его олимпийскую мечту выбросили, потом у него забрали аккредитацию, а потом – вернули. Он назвал это кражей и добавил, что не намерен возвращаться в Кортину.

