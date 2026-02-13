Автогонщик Олександр Бондарев став першим представником України, який виборов титул чемпіона серії UAE4 від Формули-4.

Про це йдеться у повідомленні на Instagram-сторінці Олександра Бондарева.

Перше для України чемпіонство Формули-4

На фінальному етапі Формули-4 Близького Сходу 16-річний Олександр Бондарев фінішував п’ятим, що гарантувало йому перемогу в загальному заліку.

Маючи перевагу у 23 очки над французом Енді Косані, українцю було достатньо потрапити у дев’ятку останнього заїзду, щоб забезпечити собі історичний титул.

Стартувавши четвертим, українець завершив заїзд на п’ятій позиції, що дозволило йому офіційно оформити історичне для нашої країни чемпіонство в UAE4 Series.

Олександр Бондарев, який виступає за молодіжну академію команди Формули-1 Williams, підтвердив статус найсильнішого пілота сезону за загальними результатами серії.

Чемпіонат UAE4 Series, що проходить в ОАЕ, є важливою регіональною ланкою в системі Формули-4.

Статус чемпіона відкриває перед Бондаревим нові горизонти: наступним етапом його кар’єри у 2026 році стануть перегони в Італії, де молодий пілот уже встиг заявити про себе першими виграними заїздами.

Фото: Олександр Бондарев

