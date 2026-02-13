Гонщик Бондарев здобув перше для України чемпіонство Формули-4
- Український гонщик Олександр Бондарев здобув історичне для України чемпіонство у серії UAE4 (Формула-4).
- 16-річний вихованець академії Williams Racing завершив близькосхідний цикл тріумфом і тепер готується до продовження сезону 2026 року в італійській Формулі-4.
Автогонщик Олександр Бондарев став першим представником України, який виборов титул чемпіона серії UAE4 від Формули-4.
Про це йдеться у повідомленні на Instagram-сторінці Олександра Бондарева.
Перше для України чемпіонство Формули-4
На фінальному етапі Формули-4 Близького Сходу 16-річний Олександр Бондарев фінішував п’ятим, що гарантувало йому перемогу в загальному заліку.
Маючи перевагу у 23 очки над французом Енді Косані, українцю було достатньо потрапити у дев’ятку останнього заїзду, щоб забезпечити собі історичний титул.
Стартувавши четвертим, українець завершив заїзд на п’ятій позиції, що дозволило йому офіційно оформити історичне для нашої країни чемпіонство в UAE4 Series.
Олександр Бондарев, який виступає за молодіжну академію команди Формули-1 Williams, підтвердив статус найсильнішого пілота сезону за загальними результатами серії.
Чемпіонат UAE4 Series, що проходить в ОАЕ, є важливою регіональною ланкою в системі Формули-4.
Статус чемпіона відкриває перед Бондаревим нові горизонти: наступним етапом його кар’єри у 2026 році стануть перегони в Італії, де молодий пілот уже встиг заявити про себе першими виграними заїздами.
Фото: Олександр Бондарев