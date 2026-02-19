Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что реакция семей погибших спортсменов, которые были изображены на его шлеме памяти, гораздо ценнее любых медалей.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в четверг, 19 февраля.

Гераскевич о реакции родных погибших атлетов

— Если бы мне сегодня сказали, что не будет никакой мировой реакции, не будет скандала, не будет ничего, меня бы просто дисквалифицировали из соревнований, но сказали бы, что я получу эти сообщения от родственников погибших — я бы это сделал, даже не задумываясь (надел шлем памяти, — Ред. ). Самое эмоциональное, что было за все это время, за всю эту неделю — это реакция семей погибших, — рассказал скелетонист.

По словам Гераскевича, он видел сюжеты и интервью, которые записывались с родными погибших спортсменов, и получал личные сообщения от них.

— Я не могу даже описать, сколько любви и боли вкладывается в эти маленькие предложения. Масштаб того, что переживают эти люди, потерявшие близких в результате российской агрессии, мне трудно описать, — подчеркнул Владислав.

Ранее стало известно, что Владислав Гераскевич готовится обжаловать свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 в Федеральном суде Швейцарии.

Скелетонист планирует доказать право спортсменов чтить память погибших коллег во время соревнований, несмотря на предыдущие отказы международных инстанций.

