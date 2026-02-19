Это было самое эмоциональное: Гераскевич о реакции семей погибших атлетов
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что реакция семей погибших спортсменов, которые были изображены на его шлеме памяти, гораздо ценнее любых медалей.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в четверг, 19 февраля.
Гераскевич о реакции родных погибших атлетов
— Если бы мне сегодня сказали, что не будет никакой мировой реакции, не будет скандала, не будет ничего, меня бы просто дисквалифицировали из соревнований, но сказали бы, что я получу эти сообщения от родственников погибших — я бы это сделал, даже не задумываясь (надел шлем памяти, — Ред. ). Самое эмоциональное, что было за все это время, за всю эту неделю — это реакция семей погибших, — рассказал скелетонист.
По словам Гераскевича, он видел сюжеты и интервью, которые записывались с родными погибших спортсменов, и получал личные сообщения от них.
— Я не могу даже описать, сколько любви и боли вкладывается в эти маленькие предложения. Масштаб того, что переживают эти люди, потерявшие близких в результате российской агрессии, мне трудно описать, — подчеркнул Владислав.
Ранее стало известно, что Владислав Гераскевич готовится обжаловать свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 в Федеральном суде Швейцарии.
Скелетонист планирует доказать право спортсменов чтить память погибших коллег во время соревнований, несмотря на предыдущие отказы международных инстанций.