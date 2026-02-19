Гераскевич обжалует дисквалификацию на Олимпиаде-2026 в суде Швейцарии
- Владислав Гераскевич вместе с командой европейских юристов готовится обжаловать свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 в Федеральном суде Швейцарии.
- Скелетонист планирует доказать право спортсменов чтить память погибших коллег во время соревнований, несмотря на предыдущие отказы международных инстанций.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич намерен продолжать защиту своих прав в судах швейцарской юрисдикции после дисквалификации от участия в зимних Олимпийских играх-2026.
Об этом сказал юрист Евгений Пронин во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях для защиты прав Гераскевича.
Защита прав Гераскевича в суде
По словам Пронина, у них есть 30 суток на любые юридические действия со вчерашнего дня.
– В этой инстанции суда нет апелляций и кассаций. Есть возможность обращаться в Федеральный суд Швейцарии. Кто-то говорит, что это должен быть Верховный суд Швейцарии. Но по поводу юрисдикции – это самое легкое, что можно определить. Здесь самый главный вопрос, идем ли мы дальше. А уже каким образом – решим, – сказал он.
Как утверждает правозащитник, к защите присоединится команда европейских юристов, которая готова помочь сопровождать защиту в швейцарской юрисдикции.
В то же время скелетонист Гераскевич подчеркнул, что намерен продолжать бороться за свои права.
По его мнению, спортсмены имели право находиться на Олимпийских играх в шлеме памяти во время соревнований. Он отметил, что верит, что в будущем это произойдет.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который был знаменосцем сборной на Олимпийских играх-2026, получил орден Свободы от президента Владимира Зеленского.
Это произошло после громкого скандала в Милане, где спортсмена дисквалифицировали за намерение выступать в шлеме памяти с изображениями погибших во время войны украинских атлетов.
Международный олимпийский комитет расценил этот жест как нарушение, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинца, поддержав дисквалификацию.
Однако по подготовленной Гераскевичем петиции Украина ввела санкции против 10 российских спортсменов, причастных к поддержке российской агрессии и похищению украинских детей.