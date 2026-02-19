Це було найемоційніше: Гераскевич про реакцію родин загиблих атлетів
Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що реакція родин загиблих спортсменів, які були зображені на його шоломі пам’яті, набагато цінніша за будь-які медалі.
Про це він сказав на пресконференції в Києві у четвер, 19 лютого.
Гераскевич про реакцію рідних загиблих атлетів
– Якби мені сьогодні сказали, що не було б жодної світової реакції, не було б скандалу, не було б нічого, мене б просто дискваліфікували зі змагань, але сказали б, що я отримаю ці повідомлення від родичів загиблих – я б це зробив, навіть не вагаючись (одягнув шолом пам’яті, – Ред.). Найемоційніше, що було за весь цей час, за весь цей тиждень – це реакція родин загиблих, – розповів скелетоніст.
За словами Гераскевича, він бачив сюжети та інтерв’ю, які записувалися з рідними загиблих спортсменів, і отримував особисті повідомлення від них.
– Я не можу навіть описати, наскільки багато любові і болю вписуються в ці маленькі речення. Масштаб того, що переживають ці люди, які втратили близьких внаслідок цієї російської агресії, мені важко описати, – наголосив Владислав.
Раніше стало відомо, що Владислав Гераскевич готується оскаржувати свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 у Федеральному суді Швейцарії.
Скелетоніст планує довести право спортсменів вшановувати пам’ять загиблих колег під час змагань, попри попередні відмови міжнародних інстанцій.