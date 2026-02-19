Узнал из соцсетей: Гераскевич не получал предложений помощи от Ермака
- Владислав Гераскевич опроверг информацию об официальном предложении юридической помощи от Андрея Ермака, отметив, что узнал об этом только из социальных сетей.
- Юрист спортсмена Евгений Пронин подтвердил, что посторонние лица к команде не обращались, а имеющегося опыта защиты вполне достаточно для самостоятельного ведения дела.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что узнал из социальных сетей о якобы предложении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи, но к нему не поступало официальных запросов.
Об этом спортсмен сказал во время пресс-конференции в Киеве, комментируя вопрос о предложении помощи от Ермака.
Гераскевич о заявлении Ермака
По словам Гескевича, о предложении от Ермака он узнал из социальных сетей.
– Во всех документах и всегда мы работали с Евгением (Прониным, – Ред.). И нас консультировали юристы из-за рубежа. К сожалению, не все, что пишут в интернете – это правда, – ответил скелетонист.
В то же время юрист спортсмена Евгений Пронин добавил, что никто из команды не выходил с таким предложением, а если и выходили, то не смогли пробиться.
– Моей компетенции в спортивном арбитраже достаточно. Более 12 лет этим занимаюсь. Посторонняя помощь, если и нужна, то я сам о ней попрошу, – утверждает правозащитник.
Как отметил Пронин, огласка по этому вопросу отнимала много времени и отвлекала команду.
Как сообщал основатель юридической компании Миллер Маси Найем, Андрей Ермак выступил с инициативой присоединиться к обжалованию решения Международного олимпийского комитета об отстранении Гераскевича от Олимпиады-2026.
Сам скелетонист пока ограничен в публичных заявлениях о коммерческой поддержке. По словам атлета, до завершения Олимпиады на него распространяются правила МОК, касающиеся медийных проявлений и рекламных интеграций, поэтому он не может давать подробные комментарии о сотрудничестве с бизнесом.
Фото: Владислав Гераскевич, Офис президента