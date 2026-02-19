Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что узнал из социальных сетей о якобы предложении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о юридической помощи, но к нему не поступало официальных запросов.

Об этом спортсмен сказал во время пресс-конференции в Киеве, комментируя вопрос о предложении помощи от Ермака.

Гераскевич о заявлении Ермака

По словам Гескевича, о предложении от Ермака он узнал из социальных сетей.

– Во всех документах и всегда мы работали с Евгением (Прониным, – Ред.). И нас консультировали юристы из-за рубежа. К сожалению, не все, что пишут в интернете – это правда, – ответил скелетонист.

В то же время юрист спортсмена Евгений Пронин добавил, что никто из команды не выходил с таким предложением, а если и выходили, то не смогли пробиться.

– Моей компетенции в спортивном арбитраже достаточно. Более 12 лет этим занимаюсь. Посторонняя помощь, если и нужна, то я сам о ней попрошу, – утверждает правозащитник.

Как отметил Пронин, огласка по этому вопросу отнимала много времени и отвлекала команду.

Как сообщал основатель юридической компании Миллер Маси Найем, Андрей Ермак выступил с инициативой присоединиться к обжалованию решения Международного олимпийского комитета об отстранении Гераскевича от Олимпиады-2026.

Сам скелетонист пока ограничен в публичных заявлениях о коммерческой поддержке. По словам атлета, до завершения Олимпиады на него распространяются правила МОК, касающиеся медийных проявлений и рекламных интеграций, поэтому он не может давать подробные комментарии о сотрудничестве с бизнесом.

Фото: Владислав Гераскевич, Офис президента

