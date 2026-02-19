Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що дізнався з соціальних мереж про нібито пропозицію колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо юридичної допомоги, але до нього не надходити офіційні запити.

Про це спортсмен сказав під час пресконференції у Києві, коментуючи питання про пропозицію допомоги від Єрмака.

Гераскевич про заяву Єрмака

– У всіх документах і завжди ми працювали з Євгеном (Проніном, – Ред.). І нас консультували юристи з-за кордону. На жаль, не все, що пишуть в інтернеті, – це правда, – відповів скелетоніст.

Водночас юрист спортсмена Євген Пронін додав, що ніхто на команду не виходив з такою пропозицією, а якщо і виходили, то не змогли пробитися.

– Моєї компетенції в спортивному арбітражі достатньо. Понад 12 років цим займаюся. Стороння допомога, якщо і потрібна, то я сам про неї попрошу, – стверджує правозахисник.

Як зазначив Пронін, розголос щодо цього питання забирав багато часу і відволікав команду.

Як повідомляв засновник юридичної компанії Міллер Масі Найєм, Андрій Єрмак виступив з ініціативою долучитися до оскарження рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення Гераскевича від Олімпіади-2026.

Сам скелетоніст наразі обмежений у публічних заявах щодо комерційної підтримки. За словами атлета, до завершення Олімпіади на нього поширюються правила МОК, які стосуються медійних проявів та рекламних інтеграцій, тому він не може давати детальні коментарі про співпрацю з бізнесом.

Фото: Владислав Гераскевич, Офіс президента

