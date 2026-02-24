Коцар взяла золото Кубка Европы в биг-эйре после выступления на Олимпиаде-2026
- Коцар набрала 157,33 балла в биг-эйре и одержала третью победу на уровне Кубка Европы.
- Для Екатерины это первый турнир после выступления на зимней Олимпиаде-2026.
Украинская фристайлистка Екатерина Коцар одержала победу на первом турнире после зимних Олимпийских игр-2026.
Она завоевала золото в биг-эйре на Кубке Европы в польской Котельнице.
На Кубке Европы Коцар заработала за свое выступление 157,33 балла и завоевала золотую медаль.
Серебро досталось еще одной украинке Марии Анийчин (130,33 балла), а бронзу завоевала норвежка Кристи Стоелен (128,67 балла).
Кроме того, в мужских соревнованиях бронзовую медаль завоевал Орест Коваленко.
На дебютных Олимпийских играх-2026 Коцар соревновалась не только в биг-эйре, но и в слоупстайле.
В соревнованиях на уровне Кубка Европы Екатерина дебютировала в 2017 году в слоупстайле. В биг-эйре впервые соревновалась в 2020 году, когда стала четвертой в Котельнице. В целом для украинки это были пятые соревнования на уровне Кубка Европы, а также третья победа.
В слоупстайле Коцар завершила выступления на стадии квалификации, а в биг-эйре заняла в финале десятое место, набрав 156,00 баллов.