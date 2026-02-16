Украинская фристайлистка Екатерина Коцар стала десятой в дебютном для себя финале биг-эйра на зимних Олимпийских играх-2026.

В сумме за два лучших прыжка она получила 156,00 балла.

Результат Коцар в биг-эйре на Олимпиаде-2026

25-летняя украинка преодолела квалификацию в финал с 11-м результатом.

Сейчас смотрят

Несмотря на то, что медали должны были разыграть 12 спортсменок, перед началом соревнований две швейцарки Матильда Гремо и Анук Андраска получили травмы во время тренировок и не вышли на старт.

В первом прыжке Коцар выполнила комбинацию L-D-10-Mu, получив за выполнение 82 балла и по итогам первой попытки шла шестой, отставая от третьего места на восемь очков.

Во втором прыжке украинка выполнила другую комбинацию со спины и получила за выполнение 72 балла, удерживая в итоге шестую строчку.

В то же время в третьей попытке ей не удалось улучшить результат. Коцар ошиблась при приземлении и потеряла очки, хотя и улучшила попытку на 74 балла. В сумме учитывались две лучшие попытки из трех. За первый и третий прыжки Коцар финишировала на 10-м месте – 156,00 баллов.

Чемпионкой в биг-эйре стала канадка Меган Олден, серебро досталось китаянке Айлин Гу, а тройку лидеров замкнула итальянка Флора Табанелли.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.