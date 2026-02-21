Лидер сборной Украины по лыжной акробатике Дмитрий Котовский прокомментировал выступления в одиночном и командном турнире на зимних Олимпийских играх-2026.

В комментарии пресс-службе НОК он сказал, что, по его мнению, справился с психологическим давлением, но ошибки не удалось избежать при приземлении.

Котовский о выступлении на Олимпиаде

– То, что ответственность на этих соревнованиях больше, чем на Кубках мира, – это очевидно. Но я, как мне кажется, справился со своим психологическим состоянием достаточно хорошо. Если есть какие-то переживания или психологически тяжело, то ошибки идут с самого начала трамплина. Сейчас весь прыжок был очень хороший, по моему мнению, но вот в приземлении допустил легкую ошибку, – сказал он.

Относительно общей оценки выступления и ошибки при приземлении спортсмен предположил, что они не справились технически.

Сейчас смотрят

– Какая-то черная кошка пробежала перед Олимпиадой? Черный мамонт – с приземлением снова не сложилось. Если серьезно – это чисто наши технические ошибки. Погода была хорошая и вчера, и сегодня. Просто технически не справились, – добавил он.

По словам Котовского, прыжок в квалификации командных соревнований был не сложным, но заметил, что даже в базовом прыжке можно допустить простейшие ошибки.

Сборная Украины по лыжной акробатике завершила выступление в командных соревнованиях Олимпиады-2026 на шестом месте. В дебютном для страны формате соревнований украинцы набрали 254,67 балла.

Котовский должен был выполнить свой коронный прыжок – ураган, но перед стартом команда решила изменить программу. Дмитрий выполнил тройное сальто с четырьмя винтами (back full – double full – full). Его попытку судьи оценили в 87,17 балла.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.