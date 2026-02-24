Українська фрістайлістка Катерина Коцар здобула перемогу на першому турнірі після зимових Олімпійських ігор-2026.

Вона виборола золото у біг-ейрі на Кубку Європи у польській Котельніці.

Коцар виграла золото на Кубку Європи

На Кубку Європи Коцар заробила за свій виступ 157.33 бала та виборола золоту медаль.

Срібло дісталося ще одній українці Марії Анійчин (130.33 бала), а бронзу виборола норвежка Крісті Стоелен (128.67 бала).

Крім того, у чоловічих змагання бронзову медаль виборов Орест Коваленко.

На дебютних Олімпійських іграх-2026 Коцар змагалася не лише в біг-ейрі, а й у слоупстайлі.

У змаганнях на рівні Кубка Європи Катерина дебютувала у 2017 році в слоупстайлі. У біг-ейрі вперше змагалася у 2020 році, коли стала четвертою у Котельніці. Загалом для українки це були п’яті змагання на рівні Кубка Європи, а також третя перемога.

У слоупстайлі Коцар завершила виступи на стадії кваліфікації, а у біг-ейрі посіла у фіналі десяту сходинку, набравши 156.00 балів.

