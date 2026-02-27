Украинка Оляновская побила мировой рекорд по спортивной ходьбе на 5000 м
- Украинка Людмила Оляновская установила исторический мировой рекорд по спортивной ходьбе на 5000 м в помещении, преодолев дистанцию за 19:53 минуты.
- Спортсменка стала первой женщиной в истории, которая вышла из 20 минут, превзойдя предыдущее достижение итальянки Элеоноры Гиорги на 8 секунд.
Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров.
Оляновская побила мировой рекорд
Это историческое событие произошло в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике, который сейчас проходит в Киеве.
Легкоатлетка продемонстрировала высокую скорость, преодолев дистанцию за 19:53 минуты. Этот результат стал выдающимся в мире спорта, ведь Оляновская стала первой женщиной в истории, которой удалось выйти за пределы 20-минутного барьера на этой дистанции.
Предыдущее мировое достижение принадлежало итальянской атлетке Элеоноре Гиорги в 2014 году. Оляновская улучшила ее показатель на 8 секунд.
Благодаря этому успеху Оляновская стала второй украинской легкоатлеткой, которая является действующей мировой рекордсменкой. Кроме нее, украинская спортсменка Ярослава Магучих в 2024 году установила рекорд в прыжках в высоту, преодолев отметку в 2,10 м.