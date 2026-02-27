Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров.

Оляновская побила мировой рекорд

Это историческое событие произошло в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике, который сейчас проходит в Киеве.

Легкоатлетка продемонстрировала высокую скорость, преодолев дистанцию за 19:53 минуты. Этот результат стал выдающимся в мире спорта, ведь Оляновская стала первой женщиной в истории, которой удалось выйти за пределы 20-минутного барьера на этой дистанции.

Предыдущее мировое достижение принадлежало итальянской атлетке Элеоноре Гиорги в 2014 году. Оляновская улучшила ее показатель на 8 секунд.

Благодаря этому успеху Оляновская стала второй украинской легкоатлеткой, которая является действующей мировой рекордсменкой. Кроме нее, украинская спортсменка Ярослава Магучих в 2024 году установила рекорд в прыжках в высоту, преодолев отметку в 2,10 м.

