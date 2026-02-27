Личный вызов: Свитолина о мотивации в матчах против россиянок
- Свитолина заявила, что победы над "нейтралками" из РФ имеют для нее особое значение.
- Теннисистка назвала матчи против россиянок серьезным ментальным испытанием.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что испытывает особую мотивацию, когда выходит на корт против “нейтральных” спортсменок с паспортом РФ.
Об этом она сказала в комментарии 24 каналу.
Свитолина о матчах против россиянок
Матчи против россиянок Элина назвала серьезным испытанием с ментальной точки зрения из-за постоянного давления.
Однако добавила, что победы над “нейтралками” доставляют ей особое удовольствие.
– Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте, – отметила украинская теннисистка.
Напомним, в феврале Свитолина дошла до финала тысячника WTA в Дубае, где уступила американке Джессике Пегуле. Турниры серии WTA 1000 являются вторыми по престижности в женском туре после Grand Slam.
В конце января Элина дошла до полуфинала Australian Open-2026, но уступила Арине Соболенко.
В обновленном рейтинге WTA в понедельник Свитолина приблизилась к восьмой строчке, которую занимает “нейтральная” Мирра Андьеева.