Александра Меркушина стала чемпионкой мира по биатлону среди юниорок в масстарте-60.

Чемпионат мира-2026 по биатлону: Александра Меркушина завоевала золото

В немецком Арбере продолжается юниорский чемпионат мира по биатлону. В гонке с массовым стартом-60 победу одержала Александра Меркушина, сообщает НОК Украины и олимпийская команда.

Отмечается, что для украинке это вторая награда на этом турнире. Раньше она завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Украинская биатлонистка начала лидировать после второй стрельбы и финишировала первой, опередив ближайшую соперницу из Латвии на 19,9 секунды. В общей сложности Александра допустила три ошибки, однако стала лучшей по скорострельности и показала третий ход по дистанции.

Для Александры это уже третья подряд награда именно в масстарте-60 на юниорских ЧМ: после золота в 2024-м и бронзы в 2025-м она снова поднялась на высшую ступень пьедестала.

Эта победа стала шестой медалью в карьере Александры на мировых юниорских первенствах (2 золота, 1 серебро, 3 бронзы) и четвертой для сборной Украины на текущем чемпионате (1 золото, 2 серебра, 1 бронза).

Сейчас наша команда занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете.

Юниорский чемпионат продлится до 8 марта.

