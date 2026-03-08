В индивидуальной гонке в классе сидя украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную награду на Паралимпиаде-2026. Так, Рудь завоевал для Украины бронзовую медаль.

Медали Радя на Паралимпиаде-2026: что известно

Отмечается, что накануне Радь уже завоевал для Украины первую награду на Паралимпийских играх-2026 – он стал чемпионом в спринтерской гонке, опередив двух представителей Китая.

Соперниками Радя в индивидуальной гонке были китайские парабиатлонисты. На этот раз он не смог их опередить.

Ключевым моментом выступлений Радя стала штрафная минута на втором огневом рубеже, которая является единственной для него в этой гонке. В результате он проиграл более минуты победителю Лю Цзисюю.

Кроме него в топ-10 парабиатлонистов на Паралимпиаде-2026 вошли Александр Алексик и Василий Кравчук.

Результаты индивидуальной гонки мужчин (класс сидя) на Паралимпиаде-2026:

Лю Цзисюй (Китай, 0+0+0+0) – 34:38.1; Мао Чжунву (Китай, 0+0+1+0) – +28.4; Тарас Радь (Украина, 0+1+0+0) – +1:19.0;

(…)

9. Александр Алексик (Украина, 0+0+1+1) – +3:45.5;

10. Василий Кравчук (Украина, 2+1+0+1) – +4:00.1;

11. Григорий Шимко (Украина, 0+1+2+0) – +4:26.2;

15. Павел Баль (Украина, 2+2+2+0) – +7:16.8.

Отметим, что украинка Александра Кононова также завоевала вторую медаль на Паралимпиаде-2026 – бронзу в индивидуальной гонке класса стоя. Она проиграла победительнице, Натали Уилки из Канады, 36,1 секунды.

Как и Радь, Кононова уже имеет золото в спринте.

На данный момент украинская сборная имеет уже восемь медалей в своей копилке и занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2026.

Первое место пока у Китая (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали).

В первый день Паралимпиады-2026 Украина возглавляла медальный зачет, завоевав шесть медалей.

Фото: Паралимпийский комитет Украины

Источник : Суспільне

