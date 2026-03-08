Тарас Радь второй день подряд открывает соревнования на Паралимпиаде медалями для Украины
- Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Паралимпиаде-2026 в классе сидя.
- Это вторая личная награда спортсмена на Играх: накануне он выиграл золото в спринте.
- В топ-10 гонки также вошли украинцы Александр Алексик и Василий Кравчук.
В индивидуальной гонке в классе сидя украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную награду на Паралимпиаде-2026. Так, Рудь завоевал для Украины бронзовую медаль.
Медали Радя на Паралимпиаде-2026: что известно
Отмечается, что накануне Радь уже завоевал для Украины первую награду на Паралимпийских играх-2026 – он стал чемпионом в спринтерской гонке, опередив двух представителей Китая.
Соперниками Радя в индивидуальной гонке были китайские парабиатлонисты. На этот раз он не смог их опередить.
Ключевым моментом выступлений Радя стала штрафная минута на втором огневом рубеже, которая является единственной для него в этой гонке. В результате он проиграл более минуты победителю Лю Цзисюю.
Кроме него в топ-10 парабиатлонистов на Паралимпиаде-2026 вошли Александр Алексик и Василий Кравчук.
Результаты индивидуальной гонки мужчин (класс сидя) на Паралимпиаде-2026:
- Лю Цзисюй (Китай, 0+0+0+0) – 34:38.1;
- Мао Чжунву (Китай, 0+0+1+0) – +28.4;
- Тарас Радь (Украина, 0+1+0+0) – +1:19.0;
(…)
- 9. Александр Алексик (Украина, 0+0+1+1) – +3:45.5;
- 10. Василий Кравчук (Украина, 2+1+0+1) – +4:00.1;
- 11. Григорий Шимко (Украина, 0+1+2+0) – +4:26.2;
- 15. Павел Баль (Украина, 2+2+2+0) – +7:16.8.
Отметим, что украинка Александра Кононова также завоевала вторую медаль на Паралимпиаде-2026 – бронзу в индивидуальной гонке класса стоя. Она проиграла победительнице, Натали Уилки из Канады, 36,1 секунды.
Как и Радь, Кононова уже имеет золото в спринте.
На данный момент украинская сборная имеет уже восемь медалей в своей копилке и занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2026.
Первое место пока у Китая (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали).
В первый день Паралимпиады-2026 Украина возглавляла медальный зачет, завоевав шесть медалей.
Фото: Паралимпийский комитет Украины