Тарас Радь другий день поспіль відкриває змагання на Паралімпіаді медалями для України
- Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув бронзову медаль в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026 у класі сидячи.
- Це друга особиста нагорода спортсмена на Іграх: напередодні він виграв золото у спринті.
- До топ-10 гонки також увійшли українці Олександр Алексик і Василь Кравчук.
На індивідуальній гонці у класі сидячи український парабіатлоніст Тарас Радь виборов другу особисту нагороду на Паралімпіаді-2026. Так, Рудь виборов для України бронзову медаль.
Медалі Радя на Паралімпіаді-2026: що відомо
Зазначається, що напередодні Радь вже здобув для України першу нагороду на Паралімпійських іграх-2026 – він став чемпіоном у спринтерській гонці, випередивши двох представників Китаю.
Суперниками Радя в індивідуальній гонці були китайські парабіатлоністи. Цього разу він не зміг їх випередити.
Ключовим моментом виступів Радя стала штрафна хвилина на другому вогневому рубежі, яка є єдиною для нього у цій гонці. Внаслідок цього він програв понад хвилину переможцю Лю Цзисюю.
Крім нього до топ-10 парабіатлоністів на Паралімпіаді-2026 увійшли Олександр Алексик та Василь Кравчук.
Результати індивідуальної гонки чоловіків (клас сидячи) на Паралімпіаді-2026:
- Лю Цзисюй (Китай, 0+0+0+0) – 34:38.1;
- Мао Чжунву (Китай, 0+0+1+0) – +28.4;
- Тарас Радь (Україна, 0+1+0+0) – +1:19.0;
(…)
- 9. Олександр Алексик (Україна, 0+0+1+1) – +3:45.5;
- 10. Василь Кравчук (Україна, 2+1+0+1) – +4:00.1;
- 11. Григорій Шимко (Україна, 0+1+2+0) – +4:26.2;
- 15. Павло Баль (Україна, 2+2+2+0) – +7:16.8.
Зауважимо, що українка Олександра Кононова також здобула другу медаль на Паралімпіаді-2026 – бронзу в індивідуальній гонці класу стоячи. Вона програла переможниці, Наталі Вілкі з Канади, 36.1 секунди.
Як і Радь, Кононова вже має золото в спринті.
Наразі українська збірна має вже вісім медалей у своїй скарбничці та посідає друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2026.
Перше місце поки в Китаю (чотири золотих, чотири срібних та три бронзові медалі).
Перший день Паралімпіади-2026 Україна очолювала медальний залік, здобувши шість медалей.
Фото: Паралімпійський комітет України