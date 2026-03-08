На індивідуальній гонці у класі сидячи український парабіатлоніст Тарас Радь виборов другу особисту нагороду на Паралімпіаді-2026. Так, Рудь виборов для України бронзову медаль.

Медалі Радя на Паралімпіаді-2026: що відомо

Зазначається, що напередодні Радь вже здобув для України першу нагороду на Паралімпійських іграх-2026 – він став чемпіоном у спринтерській гонці, випередивши двох представників Китаю.

Суперниками Радя в індивідуальній гонці були китайські парабіатлоністи. Цього разу він не зміг їх випередити.

Ключовим моментом виступів Радя стала штрафна хвилина на другому вогневому рубежі, яка є єдиною для нього у цій гонці. Внаслідок цього він програв понад хвилину переможцю Лю Цзисюю.

Крім нього до топ-10 парабіатлоністів на Паралімпіаді-2026 увійшли Олександр Алексик та Василь Кравчук.

Результати індивідуальної гонки чоловіків (клас сидячи) на Паралімпіаді-2026:

Лю Цзисюй (Китай, 0+0+0+0) – 34:38.1; Мао Чжунву (Китай, 0+0+1+0) – +28.4; Тарас Радь (Україна, 0+1+0+0) – +1:19.0;

(…)

9. Олександр Алексик (Україна, 0+0+1+1) – +3:45.5;

10. Василь Кравчук (Україна, 2+1+0+1) – +4:00.1;

11. Григорій Шимко (Україна, 0+1+2+0) – +4:26.2;

15. Павло Баль (Україна, 2+2+2+0) – +7:16.8.

Зауважимо, що українка Олександра Кононова також здобула другу медаль на Паралімпіаді-2026 – бронзу в індивідуальній гонці класу стоячи. Вона програла переможниці, Наталі Вілкі з Канади, 36.1 секунди.

Як і Радь, Кононова вже має золото в спринті.

Наразі українська збірна має вже вісім медалей у своїй скарбничці та посідає друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2026.

Перше місце поки в Китаю (чотири золотих, чотири срібних та три бронзові медалі).

Перший день Паралімпіади-2026 Україна очолювала медальний залік, здобувши шість медалей.

