Украинские дзюдоисты Антон Савицкий, Дильшот Халматов и Юлия Курченко стали призерами первого этапа Гран-при сезона, который состоялся в австрийском Линце.

Наша команда завоевала золото, серебро и бронзу.

На первом этапе Гран-при в Линце (5–8 марта) соревновались 479 дзюдоистов из 58 стран. Украину представляли 15 спортсменов в девяти дивизионах – 10 мужчин и 5 женщин.

Дильшот Халматов (60 кг) принес Украине первую медаль, завоевав серебро. На пути к финалу он победил соперников из Австрии, Италии, Португалии и Казахстана, а в решающей схватке уступил французу Ромену Валадье-Пикару.

Юлия Курченко (до 78 кг) завоевала бронзу. Украинка победила соперниц из Ливана и Бразилии, после поражения в полуфинале от нидерландки Лике Деркс выиграла схватку за третье место против канадки Корали Годбаут.

Лучший результат показал Антон Савицкий (до 100 кг), который завоевал золото. На пути к победе он одолел соперников из США, Израиля, Казахстана и Бразилии, а в финале иппоном победил японца Коу Накаяму.

Также Евгений Балевский (100+ кг) остановился в шаге от полуфинала: в четвертьфинале он проиграл нидерландцу Юру Спейкерсу, а в утешительном поединке уступил азербайджанцу Джамалю Гамзатханову и занял седьмое место.

Следующим турниром для украинских дзюдоистов станет European Open 2026, который состоится 14-15 марта в Варшаве. Перед этим команда примет участие в международном учебно-тренировочном сборе в чешском Нимбурке.

Фото: IJF

Источник : Суспільне

