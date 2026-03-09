Українські дзюдоїсти Антон Савицький, Дільшот Халматов та Юлія Курченко стали призерами першого етапу Гран-прі сезону, що відбувся в австрійському Лінці.

Наша команда виборола золото, срібло та бронзу.

Українські дзюдоїсти взяли медалі на Гран-прі

На першому етапі Гран-прі в Лінці (5–8 березня) змагалися 479 дзюдоїстів із 58 країн. Україну представляли 15 спортсменів у дев’яти дивізіонах – 10 чоловіків і 5 жінок.

Дільшот Халматов (60 кг) приніс Україні першу медаль, здобувши срібло. На шляху до фіналу він переміг суперників з Австрії, Італії, Португалії та Казахстану, а у вирішальній сутичці поступився французу Ромену Валадьє-Пікару.

Юлія Курченко (до 78 кг) здобула бронзу. Українка перемогла суперниць із Лівану та Бразилії, після поразки у півфіналі від нідерландки Ліке Деркс виграла сутичку за третє місце проти канадки Коралі Годбаут.

Найкращий результат показав Антон Савицький (до 100 кг), який здобув золото. На шляху до перемоги він здолав суперників зі США, Ізраїлю, Казахстану та Бразилії, а у фіналі іппоном переміг японця Коу Накаяму.

Також Євгеній Балєвський (100+ кг) зупинився за крок від півфіналу: у чвертьфіналі він програв нідерландцю Юру Спейкерсу, а у втішній сутичці поступився азербайджанцю Джамалю Гамзатханову й посів сьоме місце.

Наступним турніром для українських дзюдоїстів стане European Open 2026, що відбудеться 14–15 березня у Варшаві. Перед цим команда візьме участь у міжнародному навчально-тренувальному зборі в чеському Німбурку.

Фото: IJF

Джерело : Суспільне

