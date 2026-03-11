Международный паралимпийский комитет не только допустил российские и белорусские флаги на Паралимпийские игры-2026, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

МИД и Минспорта о давлении на Украину на Паралимпиаде-2026

Как отмечается в заявлении, Национальный паралимпийский комитет Украины утверждает, что к сборной Украины и нашим болельщикам осуществляется дискриминационное, пренебрежительное и недопустимое отношение на Паралимпийских играх-2026.

– Международный паралимпийский комитет не только допустил запятнанные кровью российские и белорусские флаги, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета, – говорится в заявлении.

Сибига и Бедный осудили полное пренебрежение Международного паралимпийского комитета к Украине и нашим спортсменам.

Как говорится в заявлении, решение МПК открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины является аморальным, противоречит всем принципам Олимпизма и нормам человечности.

– Будущие поколения назовут эти решения так, как они того заслуживают: позор, – отмечается в совместном заявлении МИД и Минспорта.

В среду, 11 марта, Национальный паралимпийский комитет и сборная Украины заявили о давлении на Паралимпийских играх-2026, которое исходит со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

