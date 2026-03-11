МЗС і Мінспорту засудили дискримінацію України на Паралімпіаді-2026 з боку МПК
- МЗС та Мінспорту України звинуватили керівництво Міжнародного паралімпійського комітету у відкритій дискримінації та аморальній лояльності до Росії під час Ігор у Мілані-Кортіні.
- Урядовці наголосили, що систематичні спроби заборонити українську державну символіку на тлі допуску прапорів країн-агресорів є ганебним порушенням олімпійських принципів.
Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив російські та білоруські прапори на Паралімпійські ігри-2026, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори.
Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра молоді та спорту Матвія Бідного.
МЗС і Мінспорту про тиск на Україну на Паралімпіаді-2026
Як зазначається у заяві, Національний паралімпійський комітет України стверджує, що до збірної України та наших вболівальників здійснюється дискримінаційне, зневажливе та неприпустиме ставлення на Паралімпійських іграх-2026.
Сибіга і Бідний засудили цілковиту зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до України та наших спортсменів.
Як йдеться у заяві, рішення МПК відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним, суперечить всім принципам Олімпізму та нормам людяності.
– Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба, – зазначається у спільній заяві МЗС і Мінспорту.
У середу, 11 березня, Національний паралімпійський комітет і збірна України заявили про тиск на Паралімпійських іграх-2026, який відбувається з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Ігор.