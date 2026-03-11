Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив російські та білоруські прапори на Паралімпійські ігри-2026, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

МЗС і Мінспорту про тиск на Україну на Паралімпіаді-2026

Як зазначається у заяві, Національний паралімпійський комітет України стверджує, що до збірної України та наших вболівальників здійснюється дискримінаційне, зневажливе та неприпустиме ставлення на Паралімпійських іграх-2026.

Зараз дивляться

– Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори, – йдеться у заяві.

Сибіга і Бідний засудили цілковиту зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до України та наших спортсменів.

Як йдеться у заяві, рішення МПК відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним, суперечить всім принципам Олімпізму та нормам людяності.

– Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба, – зазначається у спільній заяві МЗС і Мінспорту.

У середу, 11 березня, Національний паралімпійський комітет і збірна України заявили про тиск на Паралімпійських іграх-2026, який відбувається з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Ігор.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.