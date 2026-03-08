Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала, что из-за одетых на гонку сережек с надписью “Stop War” получила замечания от представителей Международного паралимпийского комитета.

Кононова получила замечание из-за серьжек с надписью “Stop War”

В эксклюзивном комментарии для Суспільного Спорт Александра Кононова, завоевавшая две личные награды на Паралимпийских играх-2026, рассказала, что ей сделали замечания за серьги с патриотической надписью. На них было написано “Stop War”. В них украинка соперничала в стартовый день соревнований.

На следующий день парабиатлонистка вышла в других патриотических серьгах. Впрочем, за серьги с надписью “Stop War” получила замечание.

– После спринта сделали замечания, сказали, что по регламенту не разрешена (надпись, — Ред.) “Stop War” на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечания. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: мое государство, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной, – рассказала спортсменка.

Напомним, что сначала украинка Александра Кононова стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а впоследствии завоевала в в индивидуальной гонке бронзу.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Милане ряду спортсменов запрещали соревноваться в патриотической экипировке.

Так, в частности, фристайлисту Екатерине Коцарь не разрешили выступать в шлеме с надписью “Be brave like Ukrainians”, шорт-трекисту Олегу Гандею — в шлеме с цитатой поэтессы Лины Костенко.

А Владислава Гераскевича за намерение выступить в шлеме памяти, где изображены погибшие украинские спортсмены, вообще дисквалифицировали.

