Украинская спортсменка получила замечания за серьги с надписью Stop War на Паралимпиаде
- Украинка Александра Кононова во время старта Паралимпийских игр-2026 вышла в сережках с надписью "Stop War".
- И хотя на следующий день она уже не была в них, все равно получила замечания от представителей Международного паралимпийского комитета.
- Она отметила, что была готова к тому, что сделают замечания, а патриотическая символика многое значит для нее.
Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала, что из-за одетых на гонку сережек с надписью “Stop War” получила замечания от представителей Международного паралимпийского комитета.
Кононова получила замечание из-за серьжек с надписью “Stop War”
В эксклюзивном комментарии для Суспільного Спорт Александра Кононова, завоевавшая две личные награды на Паралимпийских играх-2026, рассказала, что ей сделали замечания за серьги с патриотической надписью. На них было написано “Stop War”. В них украинка соперничала в стартовый день соревнований.
На следующий день парабиатлонистка вышла в других патриотических серьгах. Впрочем, за серьги с надписью “Stop War” получила замечание.
– После спринта сделали замечания, сказали, что по регламенту не разрешена (надпись, — Ред.) “Stop War” на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечания. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: мое государство, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной, – рассказала спортсменка.
Напомним, что сначала украинка Александра Кононова стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а впоследствии завоевала в в индивидуальной гонке бронзу.
Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Милане ряду спортсменов запрещали соревноваться в патриотической экипировке.
Так, в частности, фристайлисту Екатерине Коцарь не разрешили выступать в шлеме с надписью “Be brave like Ukrainians”, шорт-трекисту Олегу Гандею — в шлеме с цитатой поэтессы Лины Костенко.
А Владислава Гераскевича за намерение выступить в шлеме памяти, где изображены погибшие украинские спортсмены, вообще дисквалифицировали.