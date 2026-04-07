Футбольное сообщество потрясла новость о смерти одного из самых успешных тренеров в истории — Мирчи Луческу.

Мистер, как его с уважением называли игроки и болельщики, умер вечером 7 апреля.

В качестве игрока Луческу выступал за Динамо Бухарест, Спортинг и Корвинул, а также защищал цвета сборной Румынии. За этот период он шесть раз становился чемпионом этой страны.

Тренерскую карьеру Луческу строил в ряде клубов, в том числе возглавлял Шахтёр и Динамо. Вместе с Шахтёром он восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз — Кубок Украины и семь раз — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Во главе Динамо Луческу один раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Выдающийся тренер работал с Корвинулом, Динамо Бухарест, сборной Румынии, Пизой, Реджаной, Рапидом Бухарест, Интером, Галатасараем, Бешикташем, Зенитом и сборной Турции.

ФК Динамо Киев

Своё соболезнование по поводу большой утраты выразили президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский:

— С глубоким сожалением и тяжёлым сердцем мы узнали, что на 81-м году жизни ушёл в лучший мир легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали, — говорится в сообщении Динамо.

Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю клуба. Под его руководством команда добивалась ярких побед на внутренней арене, в том числе выиграла чемпионские медали, а также стала обладателем Кубка Украины и Суперкубка.

В трудные времена его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах.

Колоссальный опыт Луческу, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде.

— Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Пусть земля будет ему пухом, — отмечается в сообщении.

Украинская ассоциация футбола (УАФ)

УАФ отреагировала на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба организации.

— На 81-м году жизни, после продолжительной болезни сердца, не стало Мирчи Луческу — выдающегося румынского тренера, который около 20 лет работал в Украине, — отметили в УАФ.

Луческу возглавлял донецкий Шахтёр в течение 13 сезонов, установив рекорд клуба по продолжительности работы на посту тренера и количеству матчей (573).

За это время Шахтёр выиграл 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА в 2009 году. Кроме того, Мирча был главным тренером киевского Динамо в 2020–2023 годах.

— На счету Луческу девять титулов в чемпионате Украины, семь побед в Кубке Украины и восемь — в Суперкубке. УАФ выражает соболезнования родственникам и близким, — говорится в пресс-релизе УАФ.

Футбольный клуб Шахтёр

Донецкий Шахтёр отреагировал на смерть своего бывшего главного тренера Мирчи Луческу. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба клуба.

— Прощайте, Мистер. 7 апреля ушёл из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Ему было 80 лет, — говорится в сообщении.

Мирча Луческу возглавлял Шахтёр в 2004–2016 годах. Под его руководством горняки провели 573 матча.

Вместе с донецкой командой румынский наставник завоевал 22 трофея: 8 титулов чемпионов Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей — Кубок УЕФА (2009).

Мирча Луческу является рекордсменом по количеству проведённых сезонов, матчей и выигранных титулов и считается самым успешным тренером за всю историю Шахтёра.

— Футбольный клуб Шахтёр выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу — супруге Нелли, сыну Резвану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям, всем, кто знал и ценил Мистера, — отмечается в сообщении.

В эти дни все наши мысли и молитвы — с его родственниками и миллионами фанатов в Румынии и по всему миру.

— Спасибо за всё, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола. Покойся с миром, Великий Тренер, — говорится в заявлении.

Бывший вратарь донецкого Шахтёра Андрей Пятов и капитан Шахтёра Николай Матвиенко отреагировали в сториз Instagram на смерть экс-тренера команды.

— Спасибо за всё, Мистер, — написал Матвиенко.

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков поблагодарил тренера:

— Спасибо за шанс. RIP, — написал Зубков.

Грустные эмодзи под новостью о смерти Луческу поставили бывший нападающий сборной Бразилии Алешандре Пато и бывший полузащитник Шахтёра и Манчестер Сити Фернандиньо.

Андрий Шевченко опубликовал в сторис фотографию Луческу с указанием лет его жизни.

