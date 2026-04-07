Футбольну спільноту сколихнула новина про смерть одного з найуспішніших тренерів в історії – Мірчі Луческу.

Містер, як його з повагою називали гравці та вболівальники, помер увечері 7 квітня.

Як гравець Луческу виступав за Динамо Бухарест, Спортинг і Корвинул та захищав кольори збірної Румунії. За цей період він шість разів ставав чемпіоном цієї країни.

Тренерську кар’єру Луческу будував у низці клубів, зокрема очолював Шахтар і Динамо. Разом із Шахтарем він вісім разів вигравав чемпіонат України, шість разів – Кубок України та сім разів – Суперкубок країни, а також здобув Кубок УЄФА.

На чолі Динамо Луческу по одному разу виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Видатний тренер працював із Корвинулом, Динамо Бухарест, збірною Румунії, Пізою, Реджаною, Рапідом Бухарест, Інтером, Галатасараєм, Бешикташем, Зенітом і збірною Туреччини.

ФК Динамо Київ

Свої співчуття щодо великої втрати висловили президент ФК Динамо (Київ) Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський:

– З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали, – йдеться у дописі Динамо.

Ім’я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію клубу. Під його керівництвом команда здобула яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграла чемпіонські медалі, а також стала володарем Кубка України та Суперкубка.

У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах.

Колосальний досвід Луческу, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді.

– Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам’ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом, – зазначається у дописі.

Українська асоціація футболу (УАФ)

УАФ відреагувала на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу. Відповідний допис опублікувала пресслужба організації.

– На 81-му році життя, після тривалої хвороби серця, не стало Мірчі Луческу – видатного румунського тренера, який близько 20 років працював в Україні, – зазначили в УАФ.

Луческу очолював донецький Шахтар протягом 13 сезонів, встановивши рекорд “гірників” за тривалістю перебування на посаді тренера й кількістю матчів (573).

Протягом цього часу Шахтар виграв 22 трофеї, зокрема Кубок УЄФА у 2009 році. Крім того, Мірча був головним тренером київського Динамо у 2020–2023 роках.

– На рахунку Луческу дев’ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку. УАФ висловлює співчуття рідним та близьким, – зазначає пресслужба УАФ.

Футбольний клуб Шахтар

Донецький Шахтар відреагував на смерть свого колишнього головного тренера Мірчі Луческу. Відповідну заяву опублікувала пресслужба гірників.

– Прощавайте, Містере. 7 квітня пішов з життя легендарний футбольний тренер Мірча Луческу. Йому було 80 років, – йдеться у повідомленні.

Мірча Луческу очолював Шахтар у 2004–2016 роках. Під його керівництвом гірники провели 573 матчі.

Разом із донецькою командою румунський наставник здобув 22 трофеї: 8 титулів чемпіонів України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей – Кубок УЄФА (2009).

Мірча Луческу є рекордсменом за кількістю проведених сезонів, матчів і виграних титулів та найуспішнішим тренером за всю історію Шахтаря.

– Футбольний клуб Шахтар висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Резвану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера, – зазначається у повідомленні.

У ці дні всі наші думки і молитви – з його рідними й мільйонами фанатів у Румунії та в усьому світі.

– Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу. Спочивайте з миром, Великий Тренере, – йдеться у заяві.

Колишній голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов і капітан Шахтаря Микола Матвієнко відреагували в сторіз Instagram на смерть екстренера гірників Мірчі Луческу.

– Дякую за все, Містере, – написав Матвієнко.

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков подякував тренеру.

– Дякую за шанс. RIP, – написав Зубков.

Сумні емодзі під новиною про смерть Луческу поставили колишній нападник збірної Бразилії Алешандре Пато та колишній півзахисник Шахтаря і Манчестер Сіті Фернандіньо.

Андріцй Шевченко опублікував в сторіз світлину Луческу, на якій вказані роки його життя.

