Украинский баскетболист Бостон Селтикс Максим Шульга впервые начал матч регулярного чемпионата НБА в стартовой пятерке.

Для него это был десятый выход на площадку в официальных матчах НБА за Селтикс.

Бостон Селтикс подходил к игре против Орландо Мэджик в статусе второй команды Восточной конференции. Матч завершился победой команды украинца со счетом 113:108.

В целом Шульга, выступающий на позиции защитника, провел на площадке 18 минут. В матче он реализовал один трехочковый, а также записал в актив три подбора и один перехват.

Украинец лишь во второй раз набрал очки за Селтикс – впервые это произошло в игре против Миннесоты (92:102). Тогда Шульга за 23 секунды набрал четыре очка: забросил из-под кольца и добавил два точных штрафных.

В большинстве матчей регулярного сезона НБА за Селтикс Шульга проводил на площадке не более двух минут. До игры против Орландо его самое длительное игровое время было в мартовском поединке с Нью-Орлеаном – шесть минут без результативных действий.

В марте Бостон подписал с Шульгой полноценный двухлетний контракт на $2,3 млн. До этого он выступал за клуб по двустороннему соглашению, играл за Мэн Селтикс в G-лиге и дебютировал за основную команду в феврале.

