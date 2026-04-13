Український баскетболіст Бостон Селтікс Максим Шульга вперше розпочав матч регулярного чемпіонату НБА у стартовій п’ятірці.

Для нього це була десята поява на майданчику в офіційних матчах НБА за Селтікс.

Бостон Селтікс підходив до гри проти Орландо Меджик у статусі другої команди Східної конференції. Сам матч завершився перемогою команди українця з рахунком 113:108.

Загалом Шульга, який виступає на позиції захисника, провів на майданчику 18 хвилин. У матчі він реалізував один триочковий. Також в його активі три підбирання та одне перехоплення.

Українець лише вдруге відзначився очками за Селтікс – уперше це сталося в грі проти Міннесоти (92:102). Тоді Шульга за 23 секунди набрав чотири пункти: закинув з-під кошика та додав два влучні штрафні.

У більшості матчів регулярного сезону НБА за Селтікс Шульга проводив на майданчику не більше двох хвилин. До гри проти Орландо його найдовший ігровий час був у березневому поєдинку з Нью-Орлеаном – шість хвилин без результативних дій.

У березні Бостон підписав із Шульгою повноцінний дворічний контракт на $2,3 млн. До цього він виступав за клуб за двосторонньою угодою, грав за Мейн Селтікс у G-лізі та дебютував за основну команду в лютому.

Джерело : Суспільне

