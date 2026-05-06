Сборная Украины по хоккею одержала самую престижную победу за последние 20 лет. Сине-желтые обыграли участника Олимпийских игр-2026 сборную Франции на чемпионате мира в дивизионе IА.

Матч Франция – Украина завершился со счетом 2:3.

После игры наставник французской команды Йорик Трей высказался о неожиданном поражении своих подопечных, заявив, что Украина одержала справедливую победу. Об этом он сказал в комментарии Суспільне Спорт.

По словам тренера французов, они полностью провалили старт матча, в то время как Украина была готова бороться с первых секунд.

– Я считаю, что мы провели только один хороший период. Наш старт матча был просто ужасным. Украина на 100% заслужила эту победу. Они были готовы играть и бороться с первых секунд, а мы – нет. У них много хороших хоккеистов, и они хорошо играют как команда. У них есть высокие, крепкие игроки, которые борются. Они превзошли нас в первом периоде и получили преимущество. Потом очень трудно играть, когда ты уступаешь в счете, – сказал Трей.

Он отметил, что соперник был самой умной командой на площадке, подчеркнул стремление повысить свой уровень и добавил, что команда сосредоточивается на отдыхе и подготовке к следующему матчу с Литвой, двигаясь от игры к игре.

Свой следующий поединок сине-желтые проведут 7 мая против Казахстана, который является лидером группы.

По итогам трёх туров Украина занимает второе место, имея в активе 6 очков. Лидером остается сборная Казахстана, одержавшая три победы.

В элиту выйдет только одна команда, занявшая первое место. А вот сборная, финишировавшая последней, понизится в классе.

