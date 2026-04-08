Сокол выиграл чемпионат Украины по хоккею и обновил рекорд по титулам
- Сокол победил Кременчуг в финальной серии и стал чемпионом Украины.
- Киевский клуб завоевал рекордный 16-й титул в своей истории.
Киевский Сокол стал чемпионом Украины по хоккею по итогам сезона 2025/26. Для команды это рекордный 16-й титул чемпиона страны.
Это определилось в пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата Украины, в котором Сокол обыграл в Киеве Кременчуг.
Сокол – чемпион Украины по хоккею
Сокол завершил регулярный сезон на первой строчке турнирной таблицы, набрав 74 очка. Второй Кременчуг киевляне опередили на 15 очков.
В Финал четырех кроме Сокола вышли также Кременчуг, Одещина и Шторм. Согласно регламенту, в полуфинале Сокол играл со Штормом, а Кременчуг – с Одещиной. В итоге в финал вышли Кременчуг и Сокол.
Первые два матча финальной серии Сокол провел на домашнем льду и одержал победы с одинаковым счетом 2:0. В третьей игре Кременчуг сократил отставание, победив 3:1. Однако в четвертом матче Сокол снова взял верх.
В решающей, пятой встрече Сокол победил со счетом 5:2.
Благодаря триумфу в серии над Кременчуком Сокол обновил национальный рекорд побед в чемпионате Украины по хоккею. Для киевлян это 16-е чемпионство.
Ближайшим преследователем Сокола является донецкий Донбасс, который побеждал в чемпионате Украины восемь раз.