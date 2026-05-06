На 100% заслужила: тренер збірної Франції про перемогу України у матчі ЧС з хокею
- Тренер збірна Франції з хокею жорстко оцінив гру своєї команди після матчу з Україною.
- Наставник суперника відзначив один важливий аспект гри українців.
Збірна України з хокею здобула найбільш рейтингову перемогу за останні 20 років. Синьо-жовті обіграли учасника Олімпійських ігор-2026 збірну Франції на чемпіонаті світу в дивізіоні IА.
Матч Франція – Україна завершився із рахунком 2:3.
Після гри наставник французької команди Йорік Трей висловився про несподівану поразку своїх підопічних, заявивши, що Україна здобула справедливу перемогу. Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.
ЧС-2026 з хокею AI: тренер збірної Франції про поразку від України
За словами тренера французів, вони повністю провалили старт матчу, натомість Україна була готова боротися з перших секунд.
– Я вважаю, що ми провели лише один хороший період. Наш початок матчу був просто жахливим. Україна на 100% заслужила цю перемогу. Вони були готові грати та боротися з перших секунд, а ми – ні. У них багато хороших хокеїстів, і вони добре грають як команда. Вони мають великих, міцних гравців, які борються. Вони перевершили нас у першому періоді та здобули перевагу. Потім дуже важко грати, коли ви поступаєтеся в рахунку, – сказав Трей.
Він зазначив, що суперник був найрозумнішою командою на майданчику, підкреслив прагнення підвищитися в класі та додав, що команда зосереджується на відпочинку і підготовці до наступного матчу з Литвою, рухаючись від гри до гри.
Свій наступний поєдинок синьо-жовті проведуть 7 травня проти Казахстану, який є лідером групи.
За підсумками трьох турів Україна йде на другій сходинці, маючи в активі 6 очок. Лідером залишається збірна Казахстану, яка здобула три перемоги.
До еліти вийде лише одна команда, яка посяде перше місце. Натомість збірна, яка фінішує останньою, понизиться у класі.