Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули “золото” на першому етапі Кубка світу в Угорщині.

В угорському Сегеді стартував перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який відкриває олімпійський цикл до Ігор-2028 у Лос-Анджелес, повідомляє у Telegram НОК України та олімпійська команда.

Український дует Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобув золоту медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів. У фіналі українки випередили екіпаж із Китаю лише на 0,09 секунди, показавши результат 1:51.55 хвилини.

Ще у кваліфікації українські спортсменки продемонстрували найкращий час, а у фінальному заїзді змогли втримати перевагу до самого фінішу.

Для Лузан і Рибачок це став перший спільний міжнародний старт після тривалої перерви. Востаннє дует разом виступав на міжнародних турнірах у 2024 році.

Крім того, Анастасія Рибачок повернулася у великий спорт після народження другої дитини у жовтні 2025 року. Раніше спортсменки вже ставали призерками Олімпійських ігор 2020 та 2024 років.

