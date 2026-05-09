Українські веслувальниці Лузан та Рибачок здобули “золото” етапу Кубка світу
- Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золото на першому етапі Кубка світу в угорському Сегеді.
- У фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів українки випередили екіпаж Китаю на 0,09 секунди.
- Для спортсменок це став перший спільний міжнародний старт після перерви та повернення Рибачок у спорт після народження другої дитини.
В угорському Сегеді стартував перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное, який відкриває олімпійський цикл до Ігор-2028 у Лос-Анджелес, повідомляє у Telegram НОК України та олімпійська команда.
Український дует Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобув золоту медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів. У фіналі українки випередили екіпаж із Китаю лише на 0,09 секунди, показавши результат 1:51.55 хвилини.
Ще у кваліфікації українські спортсменки продемонстрували найкращий час, а у фінальному заїзді змогли втримати перевагу до самого фінішу.
Для Лузан і Рибачок це став перший спільний міжнародний старт після тривалої перерви. Востаннє дует разом виступав на міжнародних турнірах у 2024 році.
Крім того, Анастасія Рибачок повернулася у великий спорт після народження другої дитини у жовтні 2025 року. Раніше спортсменки вже ставали призерками Олімпійських ігор 2020 та 2024 років.