Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Марокко
- Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате.
- Украинка преодолела высоту 1.97 м.
Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Рабате (Марокко).
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги: что известно
На этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате Украину в секторе прыжков в высоту представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Левченко успешно преодолела стартовые высоты 1.83 и 1.87 м, а также со второй попытки взяла 1.91 м.
В то же время борьбу за победу продолжила Магучих, которая уверенно проходила высоты и в итоге стала единственной спортсменкой, которой покорились 1.97 м.
В борьбе за золото украинка опередила австралийку Элеанор Паттерсон и сербскую спортсменку Ангелину Топич.
После победы Магучих пыталась покорить высоты 2.00 и 2.02 м, однако эти попытки оказались неудачными.
Как выступили другие украинки
Юлия Левченко завершила выступление на высоте 1.91 м и заняла четвертое место.
Для Ярославы Магучих эта победа стала пятой подряд в сезоне 2026 года.
— Это был не тот результат, на который ожидала, но все же хорошо вернуться на соревнования. Моя удачная попытка на 1.97 была действительно хорошей, — сказала Магучих после завершения этапа.
Украинская спортсменка также сообщила, что следующие старты планирует провести 21 июня в Генгело, а после этого — выступить в Загребе.