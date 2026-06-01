Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Рабате (Марокко).

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

На этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате Украину в секторе прыжков в высоту представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Левченко успешно преодолела стартовые высоты 1.83 и 1.87 м, а также со второй попытки взяла 1.91 м.

В то же время борьбу за победу продолжила Магучих, которая уверенно проходила высоты и в итоге стала единственной спортсменкой, которой покорились 1.97 м.

В борьбе за золото украинка опередила австралийку Элеанор Паттерсон и сербскую спортсменку Ангелину Топич.

После победы Магучих пыталась покорить высоты 2.00 и 2.02 м, однако эти попытки оказались неудачными.

Как выступили другие украинки

Юлия Левченко завершила выступление на высоте 1.91 м и заняла четвертое место.

Для Ярославы Магучих эта победа стала пятой подряд в сезоне 2026 года.

— Это был не тот результат, на который ожидала, но все же хорошо вернуться на соревнования. Моя удачная попытка на 1.97 была действительно хорошей, — сказала Магучих после завершения этапа.

Украинская спортсменка также сообщила, что следующие старты планирует провести 21 июня в Генгело, а после этого — выступить в Загребе.

Источник : Суспільне

