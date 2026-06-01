Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті (Марокко).

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Магучіх виграла етап Діамантової ліги: що відомо

На етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті Україну у секторі стрибків у висоту представляли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Левченко успішно подолала стартові висоти 1.83 та 1.87 м, а також із другої спроби взяла 1.91 м.

Водночас боротьбу за перемогу продовжила Магучіх, яка впевнено проходила висоти та у підсумку стала єдиною спортсменкою, якій підкорилися 1.97 м.

У боротьбі за золото українка випередила австралійку Елеанор Паттерсон та сербську спортсменку Ангеліну Топич.

Після перемоги Магучіх намагалася підкорити висоти 2.00 та 2.02 м, однак ці спроби виявилися невдалими.

Як виступили інші українки

Юлія Левченко завершила виступ на висоті 1.91 м і посіла четверте місце.

Для Ярослави Магучіх ця перемога стала п’ятою поспіль у сезоні 2026 року.

— Це був не той результат, на який очікувала, але все ж добре повернутися на змагання. Моя вдала спроба на 1.97 була дійсно хорошою, — сказала Магучіх після завершення етапу.

Українська спортсменка також повідомила, що наступні старти планує провести 21 червня у Генгело, а після цього — виступити у Загребі.

Джерело : Суспільне

