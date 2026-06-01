Европейский Союз обсуждает возможность исключения мужчин призывного возраста из будущего продолжения программы временной защиты для украинцев, действующей после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Euractiv.

Исключение украинских мужчин из программы временной защиты ЕС: что известно

По данным внутреннего документа Совета ЕС, цитирующего Euractiv, среди вариантов будущего продолжения программы временной защиты рассматривается возможность ее сужения.

В частности, речь идет о потенциальном исключении мужчин призывного возраста из новых заявок или ограничении доступа для выехавших из Украины нелегально.

В то же время, такие ограничения, по обсуждаемой модели, не должны затрагивать тех, кто уже находится под защитой, а будут касаться только будущих заявителей.

Схема временной защиты была запущена после полномасштабного вторжения России в 2022 году и действует до марта 2027 года после предварительного продолжения.

Она позволяет украинцам легально жить, работать и получать базовые социальные гарантии в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.

В Еврокомиссии ранее призывали государства-члены готовиться к постепенному сворачиванию этой системы и переходу к более долгосрочным правовым статусам.

В то же время, процесс согласования подходов между странами блока остается неравномерным.

Некоторые государства ЕС выражают обеспокоенность, что доля мужчин призывного возраста среди вновь прибывших растет.

В некоторых странах это связывают с потребностями Украины в военной мобилизации и кадровом обеспечении армии на фоне длительной войны.

По состоянию на март 2026 года временная защита в ЕС имела около 4,33 млн украинцев, больше всего — в Германии, Польше и Чехии.

Большинство бенефициаров составляют женщины и дети, тогда как взрослые мужчины — примерно четверть от общего количества.

Напомним, в конце марта мы писали, что ЕС рассматривает возможность очередного продления режима временной защиты для украинцев, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть страну.

В то же время в Брюсселе обсуждается постепенный переход от действующей модели к более ограниченным правовым механизмам пребывания и трудоустройства, в том числе с постепенным сворачиванием нынешних правил и введением переходных статусов.

