В международный Реестр убытков добавили еще 14 категорий, по которым граждане, бизнес и государство смогут подавать заявления об ущербе и потерях, причиненных российской агрессией.

Новые направления будут открывать постепенно через Дію.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Министерство цифровой трансформации.

В Реестр убытков добавили 14 категорий: что известно

После запуска новых сервисов в Дії граждане смогут подавать заявления о потере доступа к медицинской помощи и образованию, других экономических потерях, а также о нарушении международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны.

Для бизнеса откроют категории по потерям культурных объектов, расходах на эвакуацию активов, гуманитарным и другим экономическим убыткам.

Государство сможет фиксировать экологический ущерб, хищение природных ресурсов, уничтожение объектов культурного наследия, гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения, а также расходы на разминирование и очистку территорий.

Подать заявления можно будет после открытия соответствующих категорий в Дії.

Сейчас через сервис уже доступна подача заявлений в международный Реестр убытков по 21 категории.

Что такое международный Реестр убытков

Международный Реестр убытков (RD4U) создали Украина, Европейский Союз и еще 43 страны мира.

Это международный механизм для фиксации убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины после 24 февраля 2022 года.

Подать заявления могут физические и юридические лица, государство Украина, органы государственной власти и местного самоуправления.

После подачи заявления проверяют на соответствие правилам Реестра и передают вместе с доказательствами в компенсационную комиссию.

В декабре 2025 года начали создание компенсационной комиссии.

На сегодня Конвенцию о ее создании подписали 38 государств и Европейский Союз. Сейчас идет процесс, необходимый для запуска ее работы.

