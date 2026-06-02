Вперше в історії представниця України пробилася до півфіналу Ролан Гарросу. Історичний результат став можливим після українського протистояння у чвертьфіналі французького мейджора, в якому Марта Костюк здолала Еліну Світоліну.

Ролан Гаррос: Костюк вийшла в півфінал

На другому турнірі Grand Slam сезону-2026 до чвертьфіналу дійшли одразу дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Для Костюк це був дебютний вихід на стадію 1/4 фіналу Ролан Гаррос. На шляху до чвертьфіналу вона у двох сетах перемогла чотириразову чемпіонку турніру Ігу Швьонтек.

Світоліна здобула вольову перемогу над олімпійською чемпіонкою Беліндою Бенчич та вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу паризького мейджора.

Перший сет виграла Костюк. Після трьох поспіль виграних геймів вона втримала перевагу, попри спроби Світоліної скоротити відставання, і завершила партію з рахунком 6:3.

На старті другого сету вже Світоліна взяла три перші гейми. Костюк зуміла скоротити відставання до двох геймів, однак у восьмому геймі партії Еліна лише з четвертої спроби поставила крапку в сеті та перевела матч у вирішальну третю партію.

У третьому сеті тенісистки спочатку обмінялися виграними геймами, після чого Костюк повністю перехопила ініціативу. Марта виграла чотири останні гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину. Це була третя зустріч тенісисток. До цього вони двічі грали: на Australian Open-2018 перемогу здобула Світоліна, у 2024 році на турнірі WTA 1000 у Монреалі сильнішою була Костюк.

Ролан Гаррос-2026. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Марта Костюк (Україна, 15) 1:1 (3:6, 6:2, 2:6)

Завдяки цій перемозі Костюк стала першою українкою в історії, яка вийшла до півфіналу французького турніру Grand Slam.

Вона також продовжила свою безпрограшну серію на ґрунтовому покритті до 17 матчів.

У півфіналі суперницею Костюк буде “нейтральна” тенісистка Мірра Андрєєва, яка у своєму чвертьфінальному поєдинку перемогла Сорану Кирстю.

