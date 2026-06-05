Сборная Украины по футболу посетила Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове. Там проходят лечение украинские военнослужащие, получившие тяжелые ранения.

О визите сборников сообщила пресс-служба УАФ.

Сборная Украины посетила раненых военных

В визите к военнослужащим также приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко и главный тренер сборной Андреа Мальдера.

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Игроки сборной встретились с военными, пообщались с ними, сделали памятные фото, раздали автографы и выразили слова поддержки.

– Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы помним, ради кого мы играем. Желаем вам скорейшего выздоровления, чтобы вы приходили на стадионы. Надеемся, что как можно скорее увидимся в Украине на матчах на Арене Львов, Олимпийском, потому что вы делаете для этого все возможное и невозможное, – сказал футболист Илья Забарный.

Во время визита Андрей Шевченко и сборная Украины передали больнице 45 вакуумных насосов для лечения ран. Аппараты приобрели за собственные средства руководство УАФ, тренеры и футболисты национальной команды.

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Как отметили в УАФ, накануне матча с Данией, который состоится 7 июня, эта встреча имела особое значение для сборной.

Стойкость, мужество и поддержка украинских защитников стали для футболистов мощной мотивацией и оставили глубокий эмоциональный след.

Фото : УАФ

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