Дания и Украина встретятся в рамках товарищеского матча. Игра состоится в воскресенье, 7 июня, на стадионе Оденсе в одноименном городе Дании.

Начало матча Дания – Украина – в 19:30 по киевскому времени.

Дания — Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Дания – Украина являются подопечные Брайана Римера.

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На победу сборной Дании принимают ставки с коэффициентом 1.78. Успех Украины оценивают в 4.92. Ничейный результат матча Дания – Украина в основное время – 3.48.

Наиболее вероятным исходом матча Дания – Украина букмекеры прогнозируют победу хозяев 1:0. На этот исход дают коэффициент 6.11.

Это будет четвертая очная встреча сборных в истории. Впервые команды встретились в 2003 году в товарищеском матче, который завершился победой датчан со счетом 1:0.

В квалификации на ЧМ-2006 сине-желтые сыграли вничью (1:1) с соперником на выезде, а дома праздновали победу – 1:0.

Обе команды имели дополнительный шанс попасть на ЧМ-2026, но Украина уступила Швеции в полуфинале плей-офф в марте, а Дания в серии пенальти в финале плей-офф проиграла Чехии.

Во время этого международного перерыва Дания сыграла вничью с ДР Конго в начале июня, а Украина обыграла Польшу во Вроцлаве со счетом 2:0.

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