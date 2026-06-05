Дания – Украина: прогноз на товарищеский матч
Дания и Украина встретятся в рамках товарищеского матча. Игра состоится в воскресенье, 7 июня, на стадионе Оденсе в одноименном городе Дании.
Начало матча Дания – Украина – в 19:30 по киевскому времени.
Дания — Украина: прогноз букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча Дания – Украина являются подопечные Брайана Римера.
На победу сборной Дании принимают ставки с коэффициентом 1.78. Успех Украины оценивают в 4.92. Ничейный результат матча Дания – Украина в основное время – 3.48.
Наиболее вероятным исходом матча Дания – Украина букмекеры прогнозируют победу хозяев 1:0. На этот исход дают коэффициент 6.11.
Это будет четвертая очная встреча сборных в истории. Впервые команды встретились в 2003 году в товарищеском матче, который завершился победой датчан со счетом 1:0.
В квалификации на ЧМ-2006 сине-желтые сыграли вничью (1:1) с соперником на выезде, а дома праздновали победу – 1:0.
Обе команды имели дополнительный шанс попасть на ЧМ-2026, но Украина уступила Швеции в полуфинале плей-офф в марте, а Дания в серии пенальти в финале плей-офф проиграла Чехии.
Во время этого международного перерыва Дания сыграла вничью с ДР Конго в начале июня, а Украина обыграла Польшу во Вроцлаве со счетом 2:0.