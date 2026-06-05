Збірна України з футболу разом відвідала Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові. Там проходять лікування українські військовослужбовці, які дістали важкі поранення.

Про візит збірників повідомила пресслужба УАФ.

Збірна України відвідала поранених військових

У візиті до військовослужбовців взяли участь також президент УАФ Андрій Шевченко та головний тренер збірної Андреа Мальдера.

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Гравці збірної зустрілися з військовими, поспілкувалися з ними, зробили пам’ятні фото, роздали автографи та висловили слова підтримки.

– Щоразу коли ми виходимо на поле, ми памʼятаємо заради кого ми граємо. Бажаємо вам швидкого відновлення, аби ви приходили на стадіони. Сподіваємось, якнайшвидше побачимось в Україні на матчах на Арені Львів, Олімпійському, бо ви робите для цього все можливе і неможливе, – сказав футболіст Ілля Забарний.

Під час візиту Андрій Шевченко та збірна України передали шпиталю 45 вакуумних насосів для лікування ран. Апарати придбали за власні кошти керівництво УАФ, тренери та футболісти національної команди.

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Як зазначили в УАФ, напередодні матчу з Данією, який відбудеться 7 червня, ця зустріч мала особливе значення для збірної.

Стійкість, мужність і підтримка українських захисників стали для футболістів потужною мотивацією та залишили глибокий емоційний слід.

Фото : УАФ

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