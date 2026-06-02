Сборная Украины по хоккею, вышедшая в элиту, узнала своих соперников на чемпионате мира 2027 года. Это произошло после того, как в элитном дивизионе состоялось распределение сборных по группам по итогам нынешнего ЧМ.

В хоккее жеребьевка на ЧМ не проводится слепым жеребьевкой, а составы групп формируются по мировому рейтингу IIHF, который учитывает результаты на последних Олимпиадах и чемпионате мира.

Таким образом, на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе сборная Украины будет выступать в группе А.

ЧМ-2027 по хоккею: составы групп

Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Словения, Украина;

Группа В: Канада, США, Чехия, Германия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан.

Согласно регламенту, в группе А сине-желтые сыграют по матчу с каждой из команд. Четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал. Команда, которая финиширует последней, понизится в классе и сезон-2028 проведет в Дивизионе IА.

Отметим, что среди соперников Украины – действующие чемпионы мира сборная Финляндии, а также серебряный призер Швейцария.

В то же время, текущий состав групп еще не является окончательным. ЧМ-2027 пройдет в Германии, которая будет иметь ограниченное право внести одно или два изменения в составы команд между группами.

Однако IIHF и оргкомитет обязаны сохранить спортивный баланс сил, чтобы в обеих группах были примерно равные по классу фавориты и аутсайдеры.

Напомним, по итогам заключительного тура чемпионата мира-2026 в дивизионе IA сборная Украины по хоккею впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

