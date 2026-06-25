Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото на етапі Континентального туру в хорватському Загребі.

Вона здобула перемогу з результатом 1,97 м.

Магучіх перемогла на турнірі в Загребі

Окрім Магучіх у турнірі взяла участь ще одна українка Ірина Геращенко. Їхніми суперницями були бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон та бронзова медалістка ЧС-2025 Ангеліна Топич із Сербії.

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Геращенко зупинилася на висоті 1.85 метра, фінішувавши у підсумку дев’ятою. Вона виконувала ще 1.90 метра, але спроба була невдалою.

Магучіх та Паттерсон стартували з висоти 1.90 метра, яку обидві подолали з перших спроб. Ярослава пропустила наступну висоту на 1.93 метра та єдиною з першої спроби стрибнула на 1.95 метра.

Цю планку перелетіли ще дві атлетки Топич та Паттерсон. Висоту 1.97 метра сербка пропустила, Паттерсон не взяла, а Магучіх підкорила з третьої спроби. Топич пробувала стрибнути на 1.99 метра, але невдало.

Натомість Ярослава замовила висоту 2.01 метра, яку не підкорила з трьох спроб.

– Я стрибнула 1.97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Це дуже класні змагання. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року, — розповіла Магучіх.

У підсумку Магучіх виграла золото, Паттерсон стала срібною призеркою, а Топич дісталася бронза змагань.

Магучіх вперше в карʼєрі змагалася на етапі Континентального туру в Загребі. Загалом у секторі для стрибків було 11 учасниць.

Джерело : Суспільне

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