Во время ночной атаки на Украину 25 июня российские войска применили баллистическую ракету и 90 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 июня: что известно

В ночь на 25 июня (с 18:00 24 июня) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М с временно оккупированного Крыма, а также 90 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски дронов осуществлялись из районов Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму и оккупированной части Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 83 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных БпЛА на семи локациях.

Еще на девяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, утром 25 июня российские войска атаковали Сумы.

По словам городского главы Сергея Кривошеенка, в течение всего утра враг атаковал объекты инфраструктуры и жилой сектор города.

Под удар попал частный сектор на окраине Сум. В результате одного из попаданий травмы получил 66-летний мужчина.

Также российский ударный беспилотник типа Герань попал по территории автозаправочной станции в Заречном районе города.

В результате удара возник пожар и были повреждены объекты топливной инфраструктуры.

По обновленным данным Сумской ОВА, там пострадали четверо гражданских.

По состоянию на утро атака на Украину до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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