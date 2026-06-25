В Государственном департаменте США заявили, что Украина в настоящее время имеет преимущество над Россией и “выигрывает войну прямо сейчас”.

Такую оценку дал заместитель госсекретаря США Джереми Левин во время дискуссии YES Dinner Discussion накануне международной Конференции по восстановлению Украины URC 2026.

Заявление Госдепа США о ходе войны в Украине

– Прямо сейчас мы находимся в моменте, когда Украина выигрывает войну, – сказал Джереми Левин, отметив, что Киев делает очень многое для того, чтобы адаптироваться к следующему этапу войны.

Заместитель госсекретаря США пояснил, что раньше украинцы ждали зимы, чтобы получить передышку, ведь в этот сезон сухопутные войска россиян делали перерыв.

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Однако теперь, по его словам, все наоборот: при хорошей погоде украинцы наступают, а Россия ждет зимы, чтобы начать свои “трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру”.

– Но даже в этом направлении Украина изменила динамику. Поэтому этой зимой Украина атакует российскую энергетическую инфраструктуру, – подытожил Левин.

Напомним, США предостерегают своих граждан от поездок в Россию из-за угрозы атак украинских дронов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по РФ стали ответом Украины на российские атаки. По его словам, Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары, если Россия не готова прекратить войну.

Источник : Укринформ

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