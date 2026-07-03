Сборная Украины по баскетболу одержала победу над Грузией в матче первого раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2027. Эта победа гарантировала сине-желтым выход во второй этап отбора.

Матч Украина — Грузия состоялся в Риге и завершился со счетом 95:76.

Украина обыграла Грузию в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу

Украинцы захватили лидерство с первой четверти (30:27), а во второй оторвались на +17 очков. После перерыва сине-желтые увеличили преимущество до 23 очков и уверенно довели матч до победы — 95:76.

Сейчас смотрят

Главным героем встречи стал Святослав Михайлюк, который в первом же матче после возвращения в сборную набрал 28 очков (в том числе 3 трехочковых и 100% реализация штрафных).

Также 20 очков добавил Александр Ковляр, а центровой Дмитрий Скапинцев оформил дабл-дабл (17 очков + 14 подборов). У грузин лучшим стал Маркиз Рид, набравший 18 очков.

Победа над Грузией гарантировала сборной Украины выход во второй этап квалификации. Следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса сыграют в воскресенье, 5 июня, против Дании в датском городе Фарум.

Отметим, что во второй раунд квалификации выходят по три лучшие сборные из каждой группы. Украина одержала три победы – две над Грузией и одну над Данией, а также потерпела два поражения от Испании.

Первый матч отборочного турнира против Грузии сине-желтые провели в ноябре 2025 года, одержав победу со счетом 92:79.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.