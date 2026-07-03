Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Грузією у матчі першого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Ця перемога гарантувала вихід синьо-жовтих до другого етапу відбору.

Матч Україна – Грузія відбувся в Ризі та завершився з рахунком 95:76.

Україна обіграла грузію у відборі на ЧС-2027 з баскетболу

Українці захопили лідерство з першої чверті (30:27), а в другій відірвалися на +17 очок. Після перерви синьо-жовті довели перевагу до 23 пунктів і впевнено довели матч до перемоги — 95:76.

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Головним героєм зустрічі став Святослав Михайлюк, який у першому ж матчі після повернення до збірної набрав 28 очок (зокрема 3 триочкові та 100%реалізація штрафних).

Також 20 очок додав Олександр Ковляр, а центровий Дмитро Скапінцев оформив дабл-дабл (17 очок + 14 підбирань). У грузинів найкращим став Маркіз Рід, який набрав 18 очок.

Перемога над Грузією гарантувала збірній України вихід до другого етапу кваліфікації. Наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса зіграють у неділю, 5 червня, проти Данії у данському місті Фарум.

Зазначимо, що другого туру кваліфікації виходять по три найкращі збірні з кожної групи. Україна здобула три перемоги – дві над Грузією та одну над Данією, а також зазнала двох поразок від Іспанії.

Першу гру у відборі проти Грузії синьо-жовті провели у листопаді 2025 року, здобувши перемогу із рахунком 92:79.

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