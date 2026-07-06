Украина узнала соперников во втором раунде отбора на ЧМ-2027 по баскетболу
- Украина вышла во второй раунд квалификации ЧМ-2027.
- В финальный этап отбора сине-желтые выходят с четырьмя победами и двумя поражениями.
Сборная Украины по баскетболу узнала всех соперников во втором раунде отборочного турнира к чемпионату мира-2027.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Соперники Украины во втором раунде отбора на ЧМ-2027
Сине-желтые досрочно квалифицировались в финальный этап отбора на ЧМ-2027, гарантировав себе место в тройке лидеров.
В заключительном туре первого этапа сборная Украины обыграла команду Дании со счётом 99:69, а Грузия в овертайме одолела Испанию — 91:89, отыграв 22-очковое отставание.
В итоге Украина с второго места в группе вышла во второй этап. Также из группы А во втором раунде сыграют Испания и Грузия. Согласно формату квалификации, эти сборные объединятся с тремя лучшими командами группы B.
Победителем группы B стала сборная Черногории, которая выиграла группу с результатом 4-2. Также во второй этап вышли Португалия (3-3) и Греция (3-3).
Таким образом, во втором раунде отбора сборная Украины сыграет против Черногории, Португалии и Греции. С каждым из соперников украинцы проведут по два матча — дома и на выезде.
Результаты матчей первого этапа учитываются и на втором этапе. Для сборной Украины дальнейшая борьба начнется с показателем в четыре победы и два поражения.
Турнирная таблица группы Украины в финальном раунде отбора
- 1. Испания — 5 побед/1 поражение, 11 очков;
- 2. Украина — 4/2, 10 очков;
- 3. Черногория — 4/2, 10 очков;
- 4. Португалия — 3/3, 9 очков;
- 5. Греция — 3/3, 9 очков;
- 6. Грузия — 3/3, 9 очков.
По итогам этого раунда три лучшие сборные из шести команд группы выйдут на ЧМ-2027, который примет Катар.
В конце лета сборная Украины сыграет номинально домашний матч против Греции (28 августа) и выездной против Черногории (31 августа).