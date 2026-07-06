Сборная Украины по баскетболу узнала всех соперников во втором раунде отборочного турнира к чемпионату мира-2027.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соперники Украины во втором раунде отбора на ЧМ-2027

Сине-желтые досрочно квалифицировались в финальный этап отбора на ЧМ-2027, гарантировав себе место в тройке лидеров.

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В заключительном туре первого этапа сборная Украины обыграла команду Дании со счётом 99:69, а Грузия в овертайме одолела Испанию — 91:89, отыграв 22-очковое отставание.

В итоге Украина с второго места в группе вышла во второй этап. Также из группы А во втором раунде сыграют Испания и Грузия. Согласно формату квалификации, эти сборные объединятся с тремя лучшими командами группы B.

Победителем группы B стала сборная Черногории, которая выиграла группу с результатом 4-2. Также во второй этап вышли Португалия (3-3) и Греция (3-3).

Таким образом, во втором раунде отбора сборная Украины сыграет против Черногории, Португалии и Греции. С каждым из соперников украинцы проведут по два матча — дома и на выезде.

Результаты матчей первого этапа учитываются и на втором этапе. Для сборной Украины дальнейшая борьба начнется с показателем в четыре победы и два поражения.

Турнирная таблица группы Украины в финальном раунде отбора

1. Испания — 5 побед/1 поражение, 11 очков;

2. Украина — 4/2, 10 очков;

3. Черногория — 4/2, 10 очков;

4. Португалия — 3/3, 9 очков;

5. Греция — 3/3, 9 очков;

6. Грузия — 3/3, 9 очков.

По итогам этого раунда три лучшие сборные из шести команд группы выйдут на ЧМ-2027, который примет Катар.

В конце лета сборная Украины сыграет номинально домашний матч против Греции (28 августа) и выездной против Черногории (31 августа).

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