Збірна України з баскетболу дізналася всіх суперників у другому раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Суперники України у другому раунді відбору на ЧС-2027

Синьо-жовті достроково кваліфікувалися до фінального етапу відбору на ЧС-2027, гарантувавши собі фініш у трійці лідерів.

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У заключному турі першого етапу збірна України обіграла команду Данії з рахунком 99:69, а Грузія в овертаймі здолала Іспанію — 91:89, відігравши 22-очкове відставання.

В підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу. Також із групи А у другому раунді зіграють Іспанія та Грузія.  За форматом кваліфікації, ці збірні об’єднаються з трьома найкращими командами групи B.

Переможцем групи B стала збірна Чорногорії, яка виграла групу з показником 4-2. Також до другого етапу вийшли Португалія (3-3) та Греція (3-3).

Таким чином, у другому раунді відбору збірна України зіграє проти Чорногорії, Португалії та Греції. Із кожним із суперників українці проведуть по два матчі — вдома та на виїзді.

Результати поєдинків першої стадії враховуються і на другому етапі. Для збірної України подальша боротьба розпочнеться з показником у чотири перемоги та дві поразки.

Турнірна таблиця групи України у фінальному раунді відбору

  • 1. Іспанія — 5 перемог/1 поразка, 11 очок;
  • 2. Україна — 4/2, 10 очок;
  • 3. Чорногорія — 4/2, 10 очок;
  • 4. Португалія — 3/3, 9 очок;
  • 5. Греція — 3/3, 9 очок;
  • 6. Грузія — 3/3, 9 очок.

За підсумками цього раунду три найкращі збірні групи з шести команд вийдуть на ЧС-2027, який прийматиме Катар.

Наприкінці літа збірна України зіграє номінально домашній матч проти Греції (28 серпня) та виїзний проти Чорногорії (31 серпня).

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