Украинец Шульга сменил команду перед стартом Летней лиги НБА
- Максим Шульга вошел в состав Голден Стэйт Уорриорз на Летнюю лигу НБА.
- В прошлом сезоне украинец дебютировал в НБА в составе Бостон Селтикс.
Украинский разыгрывающий Максим Шульга будет выступать в Летней лиге НБА за Голден Стэйт Уорриорз. Баскетболист вошел в состав команды на домашний турнир в Сан-Франциско.
Об этом сообщил репортер Бобби Кривицки.
Максим Шульга сменил команду
Прошлый сезон Шульга провел в составе Бостон Селтикс, за который дебютировал в НБА. Украинец сыграл в десяти матчах регулярного чемпионата и еще в двух в плей-офф.
В среднем он проводил на площадке 3 минуты, за которые набирал 0,8 очка, 0,5 подбора и 0,2 передачи.
Летом Бостон не гарантировал Шульге минимальный контракт на следующий сезон. Ожидалось, что он будет бороться за двусторонний контракт с Селтикс на Летнюю лигу, но клуб предоставил такие контракты Амари Уильямсу и Диллону Митчеллу.
Шульга присоединился к Голден Стэйт и будет бороться за место в составе команды на сезон НБА.
В Летней лиге он будет играть вместе с форвардом Якселем Лендеборгом, которого Уорриорз недавно выбрали под 11-м пиком драфта.