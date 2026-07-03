Украинский разыгрывающий Максим Шульга будет выступать в Летней лиге НБА за Голден Стэйт Уорриорз. Баскетболист вошел в состав команды на домашний турнир в Сан-Франциско.

Об этом сообщил репортер Бобби Кривицки.

Максим Шульга сменил команду

Прошлый сезон Шульга провел в составе Бостон Селтикс, за который дебютировал в НБА. Украинец сыграл в десяти матчах регулярного чемпионата и еще в двух в плей-офф.

Сейчас смотрят

В среднем он проводил на площадке 3 минуты, за которые набирал 0,8 очка, 0,5 подбора и 0,2 передачи.

Летом Бостон не гарантировал Шульге минимальный контракт на следующий сезон. Ожидалось, что он будет бороться за двусторонний контракт с Селтикс на Летнюю лигу, но клуб предоставил такие контракты Амари Уильямсу и Диллону Митчеллу.

Шульга присоединился к Голден Стэйт и будет бороться за место в составе команды на сезон НБА.

В Летней лиге он будет играть вместе с форвардом Якселем Лендеборгом, которого Уорриорз недавно выбрали под 11-м пиком драфта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.