Решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета РФ вызвало возмущение у Еврокомиссии и ряда государств. В ответ на такие действия раздаются призывы полностью прекратить финансирование МОК.

Об этом пишет издание Politico.

В ЕС хотят лишить МОК финансирования

Отмена МОК запрета на участие россиян в командных соревнованиях под нейтральным флагом открывает им путь на Олимпийские игры-2028 в США.

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Реагируя на это решение, глава Министерства культуры Эстонии Хайде Пурга призвала Еврокомиссию полностью прекратить финансирование МОК, исключив его из европейских грантовых программ типа Erasmus+.

– Невозможно понять решения, направленные на возвращение страны-агрессора в международный спорт, как будто ничего не произошло, – заявила чиновница.

Еврокомиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что понимает серьезность проблемы. По его словам, решить вопрос планируют путем дипломатических переговоров, но в случае неудачи Евросоюз прибегнет к соразмерным ответным мерам.

– Спортсмены не должны расплачиваться за решения своих правительств. Но спорт не может стать лазейкой для легализации агрессии. Если диалог не поможет решить этот вопрос, ЕС и его государства-члены должны быть готовы рассмотреть соразмерные меры для защиты ценностей, на которых основан международный спорт, – заявил он.

Возмущение действиями МОК выразила и глава МИД Латвии Байба Браже. Она отметила, что это решение играет на руку Кремлю, который через любые международные площадки пытается легитимизировать свои захватнические амбиции и аннексию украинских земель.

К критике решения МОК присоединился и американский сенатор-республиканец Рик Скотт. Он подчеркнул, что такой шаг комитета дает Кремлю зеленый свет, демонстрируя миру, что можно уничтожать мирное население, но при этом спокойно выступать на Олимпиаде под своим флагом.

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