Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення не змінювати своєї позиції щодо допущення збірної Росії до міжнародних змагань під своєю егідою попри оновленні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ, посилаючись на слова головної координаторки з комунікацій ФІБА Ліз Фултон.

ФІБА не допустила Росію до змагань

За її словами, Центральна рада ФІБА затвердила збереження обмежень для команд Росії та Білорусі щодо змагань. Таким чином, росіяни не будуть допущені до молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу 2026 року.

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Водночас, після рекомендацій МОК ФІБА зняла обмеження на участь спортсменів із цих двох країн у юнацьких змаганнях.

Крім того, росіяни і білоруси отримали дозвіл на реєстрацію команд U-21 для участі в турнірах Юнацької ліги націй ФІБА з баскетболу 3х3, які відбудуться в Китаї та Малайзії.

Усі інші команди збірної Росії з баскетболу відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІБА ​​з березня 2022 року.

Нагадаємо, на початку липня Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях та повернув права Олімпійському комітету РФ.

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